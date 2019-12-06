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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشرطة الهندية تمتطي العصي بدلا من الخيول لتفريق المحتجين
الجمعة 6 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
شهدت مدينة فيروز آباد الهندية في أوائل شهر نوفمبر الماضي تدريباً غير عادي، أقامته إدارة شرطة الخيالة، حيث امتطى الضباط العصا خلال التدريب، بدلا من الخيول أثناء تفريق المتطوعين، الذين لعبوا دور المحتجين.
وأصدر مسؤولو الشرطة، في وقت لاحق، بيانا رسميا حول هذا الحدث، وقالوا فيه إن سبب ذلك (استخدام العصي بدلا من الخيول) هو عدم وجود خيول كافية لذلك.
وطلب رئيس شرطة المقاطعة، برابال براتاب سينغ، من وسائل الإعلام ألا تسخر من التدريبات وقال إن الضباط لديهم الفرصة لتطبيق "المعايير" المستخدمة للسيطرة على أعمال الشغب خلال التدريب.
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