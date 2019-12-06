عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على 7 أماكن ممنوع زيارتها حول العالم

الجمعة 6 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قد تفاجأ أثناء تواجدك ببعض الدول بأماكن مدون عليها لافتة ممنوع الدخول، مما يثير فضولك لمعرفة سبب منع زيارة هذا المكان، الذى يعود لأسباب كثيرة، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير على الأماكن الممنوع زيارتها على مستوى العالم، وفقاً لما ذكره موقع "holidify".



أماكن ممنوع زيارتها حول العالم

بركان بجزيرة بأستراليا

تعتبر هذه الجزيرة القطبية البركانية، والتى تقع فى إقليم خارجي أسترالي على بعد ثلثي الطريق بين مدغشقر وأنتاركتيكا، من أكثر الأماكن النائية على وجه الأرض، وتبلغ مساحتها 368 ميلًا مربعًا جبلية، وتضم 41 من الأنهار الجليدية.

جزيرة الأفاعى بالبرازيل

تقع جزيرة الأفاعي على بعد حوالي 20 ميلًا من شاطئ ساو باولو، وتعد هذه الجزيرة موطن أكثر أنواع الثعابين فتكًا في العالم.

جزر أندامان

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تحتوى جزر أندامان على العديد من الغابات الكثيفة بالإضافة لخليج البنغال المحاط بالشعاب المرجانية، مما يجعل من الصعب الاقتراب منها بالقوارب.

سلسلة كهوف لاسكو بفرنسا

تعد سلسلة معقدة من الكهوف، الواقعة في شمال غرب فرنسا، والتى تحتوى على لوحات فنية محفورة تعود إلى العصر والتى يُعتقد أن عمرها أكثر من 17000 عام.

جزيرة بوفليا بإيطاليا

تقع هذه الجزيرة الصغيرة بين فينيسيا وليدو داخل بحيرة البندقية في شمال إيطاليا، وطوال تاريخها، استخدمت كنقطة تفتيش للملاحة، وكانت محطة الحجر الصحي للطاعون.

مدينة الفاتيكان بإيطاليا

تحتوى جدران مدينة الفاتيكان على محفوظات عبارة عن التاريخ الهائل لأعمال الكرسي الرسولي ، إلى جانب الوثائق التاريخية، والأوراق الرسمية، وكتب الحسابات البابوية، والمراسلات الرسمية الأخرى، والتي يعود تاريخها إلى القرن الثامن.

قبر تشين شي هوانغ بالصين

يعتبر قبر الإمبراطور الصيني الأول، تشين شي هوانغ، الذي توفي عام 210 قبل الميلاد، والذى دُفن بعمق تحت تلة في وسط الصين، من الأماكن الممنوع الذهاب إليها فى العالم، حيث يتكون مجمع الدفن من شبكة معقدة من الكهوف تحت الأرض.