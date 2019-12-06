شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين الرئيس الموريتانى والمبعوث الأممى لغرب إفريقيا والساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى مساء الخميس، بالقصر الرئاسى فى نواكشوط، مباحثات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى غرب أفريقيا ومنطقة الساحل محمد بنشمباس، تناولت القضايا المرتبطة بالسلم والأمن بالمنطقة والساحل، حيث ستتولى موريتانيا فى فبراير المقبل، الرئاسة الدورية لمجموعة الخمس فى الساحل التى تلعب دورا مهما فيها

وأكد المبعوث الأممي - للرئيس الموريتاني - دعم وتشجيع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لرؤيته وعمله من أجل تحقيق الانسجام الاجتماعي والوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية والعيش المشترك والتنمية المستدامة في موريتانيا.

وأعرب عن شكره للرئيس الموريتاني على التعاون الجيد مع نظام الأمم المتحدة في موريتانيا، مجددا التزام الأمم المتحدة بالدعم المطلق للحكومة الموريتانية في جهودها للمحافظة على السلم.

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