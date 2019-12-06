طلاب بيش يشاركون موظفي أرامكو في زراعة القُرم

صحيفة الخليج الإلكترونية

نفذت شركة أرامكو السعودية حملة بيئية لزراعة شجرة القرم «الشورى» في شاطئ محافظة بيش بالتعاون مع مكتب التعليم في بيش، ضمن الشراكة المجتمعية التي تقوم بها شركة أرامكو السعودية مع التعليم والقطاعات الأخرى.

فيما شارك مكتب التعليم ببيش بـ «100» طالبا من مدارس المكتب وعدد من المعلمين، وتمت زراعة شجرة القرم بالتعاون مع مسؤولي شركة أرامكو السعودية.

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المانجروف أو القُرم تسميات للشجرة الدائمة الخضرة التي تنمو في مناطق ما بين المدِّ والجزر على السواحل البحرية، ويتراوح طولها بين متر وخمسة أمتار، وهي تمثل رحماً لتوالد الكثير من الكائنات البحرية في حين اشتملت الحملة على العديد من البرامج الترفيهية ومحاضرة عن السلامة المرورية، وتهدف الحملة للتأكيد على ما تطمح إليه شركة أرامكو من المشاركة وتقديم برامج مجتمعية تخدم أبناء الوطن وتغرس فيهم حب العمل التطوعي وتنمي لديهم الحس الوطني والمحافظة على بيئة نظيفة ومتنزهات سياحية جميلة.

من جانبه أشاد مدير مكتب التعليم في بيش أحمد بن عبد الله أبوطالب بالدور الذي تقدمه شركة أرامكو السعودية في تنفيذ هذه الحملة التي نظمتها بالتعاون مع مكتب التعليم للإسهام في تعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على هذه الشجرة الشاطئية المعرضة للانقراض.

وكذلك لزيادة وكثافة انتشارها في هذه المنطقة التي تتمتع بأهمية خاصة بالنسبة للحياة الفطرية على الشاطئ، حيث يلجأ إليها بعض الطيور البحرية وتشكل بيئة مناسبة لحضانة بعض الأنواع من الأسماك.