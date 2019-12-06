عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة شيري تطرح لوحة مفاتيح تقاوم برامج التجسس

الجمعة 6 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة شيري "Cherry" عن إطلاق لوحة المفاتيح Secure Board 1.0 الجديدة، والتي تمتاز بحماية ضد برامج التجسس على الهاردوير، حيث تتم عمليات نقل الأزرار بشكل مشفر، بالإضافة إلى توافر قارئ البطاقة الذكية PC/SC وواجهة RF/NFC.



وأوضحت الشركة الألمانية أن لوحة المفاتيح Secure Board 1.0 الجديدة تبدو بتصميم تقليدي، وعلى الرغم من أنها ليست لوحة مفاتيح ميكانيكية فإن الشركة اعتمدت على مفاتيح LPK.

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وتتمثل أهم ميزة بلوحة المفاتيح الجديدة في الوضع الآمن Secure Mode؛ حيث يتم نقل جميع عمليات الإدخال عن طريق الأزرار بشكل مشفر، وبالتالي فإنه يوفر حماية ضد برامج التجسس على الهاردوير وهجمات BadUSB.

ولم تكشف شركة شيري عن أي معلومات تفصيلية حول طريقة تفعيل الوضع الآمن، إلا أنه يتطلب برنامجا خاصا يتوافر لنظام تشغيل لينوكس فقط في الوقت الحالي، ويجري العمل حاليا على تطوير إصدار لأجهزة ويندوز.

ويدعم قارئ البطاقات الذكية جميع البطاقات المعتمدة حسب مواصفة ISO 7816 وISO 14443 A/B وكذلك علامات RF وNFC.

وأعلنت شركة شيري عن إطلاق لوحة المفاتيح Secure Board 1.0 الجديدة في الأسواق بسعر يبلغ نحو 70 يورو.