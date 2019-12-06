شكرا لقرائتكم خبر عن قناة عراقية: سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة بلد الجوية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم الخميس أن 3 قذائف هاون سقطت على قاعدة بلد الجوية.

ونسبت القناة لمصدر أمنى عراقى - لم تسمه - القول إن "سقوط القذائف أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون معرفة فيما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا".

يشار إلى أن قاعدة بلد تستضيف قوات أمريكية وتقع على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة بغداد.

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