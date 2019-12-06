شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: 15 مليون دولار مكافأة نظير معلومات عن مسئول بالحرس الثورى باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الإدارة الأمريكية، مكافأة بقيمة 15 مليون دولار نظير معلومات عن مسؤول بالحرس الثورى الإيرانى فى اليمن.

وقال المبعوث الأميركى الخاص لإيران برايان هوك - فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية الأمريكية أوردته قناة (سكاى نيوز) اليوم الخميس - إن مسؤول الحرس الثورى الإيرانى الموجود فى اليمن يدعى عبد الرضا شهلات، وأنه تورط فى محاولات اغتيال وتنفيذ مخططات ضد واشنطن والمنطقة، منها نقل أسلحة للميليشيات الحوثية، مضيفا أن واشنطن صادرت أكبر وأخطر شحنة أسلحة قادمة من إيران للحوثيين فى مياه بحر العرب.

وحول التظاهرات الإيرانية، قال هوك إن النظام الإيرانى قتل أكثر من ألف شخص خلال التظاهرات الأخيرة، كما أنه اعتقل نحو 7 آلاف متظاهر فى إيران، مضيفا أن "الشعب الإيرانى تظاهر ضد نظامه مطالبا بوقف المغامرات الطائفية".