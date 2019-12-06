أهالي "رأس العين" يشكرون الجيش التركي على تحرير مدينتهم من الإرهابيين

أنقرة/ الخليج 365

نشرت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مقطع فيديو يتضمن توجيه مواطن من مدينة رأس العين المحررة من الإرهاب شمال شرقي سوريا، الشكر للجيش التركي.

ونشرت الوزارة الفيديو على حسابها في موقع تويتر تحت عنوان "أنصتوا لكلمات أخينا من رأس العين".

ويقول المواطن السوري الذي يملك مقهى في رأس العين بمقطع الفيديو، إن أهالي المدينة تحرروا بفضل جهود الجيش التركي، ضمن عملية "نبع السلام".

وشدد أن الأهالي لم يكونوا يستطيعون العمل بسبب هويتهم العربية، مؤكدا أن تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي كان يسمح لهم بالعمل مقابل تقاسم الأرباح معهم.

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وأوضح أنه اضطر للعيش في البريّة، وأنه سُرق له 20 مليون ليرة سورية (قرابة 25 ألف دولار).

ودعا السكان الى العودة إلى منازلهم وإلى إعادة الخدمات للمنطقة، وقال أيضا "على الأقل لم نعد نمنع من مزاولة أعمالنا".

وأعرب المواطن السوري عن شكره للجيش التركي وللرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.