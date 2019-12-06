العراق.. مجهولون يطعنون 12 متظاهرا وسط بغداد

العراق/علي جواد/الخليج 365

أفاد مصدر طبي عراقي، الخميس، بأن ما لا يقل عن 12 متظاهرا تعرضوا للطعن بآلات حادة من قبل مجهولين اقتحموا ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر للأناضول، إن "الفرق الصحية المنتشرة في ساحة التحرير استقبلت 12 متظاهرا بينهم 3 نساء تعرضوا للطعن بآلات حادة من قبل مجهولين وسط ساحة التحرير".

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من جهتهم أبلغ شهود عيان مراسل الخليج 365 في بغداد، بأن نحو 700 متظاهر دخلوا إلى ساحة التحرير مرددين شعارات مناهضة لحزب البعث المنحل، وحال اعتراضهم من قبل بعض المحتجين لمعرفة الجهة التي ينتمون إليها، تعرض المحتجون إلى طعنات بالسكاكين.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.

ورغم استقالة حكومة عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.