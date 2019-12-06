الدوري_الإسباني #برشلونةيسعى لحصد نقاط #مايوركا

الخليج - د ب أ

يلتقي فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز قبل أيام قليلة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة 6، مع ضيفه ريال مايوركا، في الجولة 16، أملاً في الحفاظ على موقعه في القمة.

يتساوى برشلونة في رصيد النقاط مع غريمه التاريخي ريال مدريد برصيد 31 نقطة من 14 مباراة لكل منهما، قبل مواجهة النادي “الملكي” مع ضيفه إسبانيول في اليوم ذاته.

واستعاد ميسي الذي غاب عن بداية مشوار فريقه في الموسم الحالي، مستواه المعهود، وبات عنصر حسم في “كامب نو”، في ظل مساعي النادي “الكاتالوني” لكبح جماح ضيفه مايوركا.

وقال ميسي لمجلة فرانس فوتبول عقب فوزه بالكرة الذهبية للمرة 6: “معرفة أن هناك مباراة وشيكة يجعلني أشعر بأنني حي”.

Advertisements

وأضاف: “تعرضت لسوء حظ من خلال الإصابة في الجولة الأولى من الموسم، ولم اتمكن من المشاركة به، لكن بمرور الوقت استعدت إيقاعي وأدائي المعهود”.

ويقود ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان أمام مايوركا، بينما يستمر غياب الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة.

وفي الوقت الذي يواصل فيه ميسي وسواريز تسجيل الأهداف، فإن غريزمان لازال يبحث عن الوصول للأداء الرائع الذي كان يقدمه مع فريقه السابق أتلتيكو.

ويمتلك ريال مدريد مجدداً فرصة الصعود إلى القمة ولو بشكل مؤقت، بفارق 3 نقاط عن برشلونة، من خلال مباراته أمام اسبانيول صاحب المركز الثاني من القاع، والذي لم يذق طعم الفوز في آخر 5 مباريات له في “الليغا”.

ولم يحدد الفرنسي زين الدين زيدان، بعد ما إذا كان سيمنح الجناح الويلزي غاريث بيل فرصة المشاركة الأولى منذ البداية على ملعب الفريق، بعد أن تسبب بيل في غضب جماهير الفريق، خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية الشهر الماضي.