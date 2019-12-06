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ابها
دشن اليوم رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي مبادرة التطوع البلدي بالمحافظة بمشاركة عدد من المتطوعين من مختلف الجهات الحكومية والفرق التطوعية وأفراد المجتمع في مواقع متفرقة في المحافظة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.
وبدأت الفرق الميدانية للاعمال التطوعية أعمالها بخمس فرق ميدانية تتضمن نظافة الأحياء والحدائق ودهان الكتابة على الجدران وإزالة الملصقات المشوه وزراعة المناطق البرية ونظافة المنتزهات.
وأوضح الوادعي بأن من ضمن الجهات المشاركة المحافظة والشرطة والمرور والدوريات الأمنية والدفاع المدني والهلال الأحمر ومكتب التعليم واندية الأحياء ولجنة التنمية الاجتماعية ومستشفى أحد رفيدة والكلية التقنية، وأما الفرق التطوعية فكانت فريق سندكم وفريق رواد العطاء وفريق انبثاق الشبابي.
كانت هذه تفاصيل خبر الوادعي يدشن مبادرة التطوع البلدي بأحد رفيدة بمشاركة ٨٠ متطوعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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