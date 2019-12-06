مكتوم بن محمد: دبي بقيادة محمد بن راشد رقم اقتصادي صعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهّل دبي لتصبح رقماً اقتصادياً عالمياً صعباً.

وفي تغريدة على تويتر تحت عنوان «‏‫تعلمت من مدرسة محمد بن راشد»، قال سموه: «الاقتصاد هو عصب الدول وأساس تكوينها وحالها. هذا ما تعلمناه من محمد بن راشد الذي أهّل دبي لتصبح رقماً اقتصادياً عالمياً صعباً مع بداية القرن الحادي والعشرين. وهو امتداد لما تعلمه من راشد بن سعيد، رحمه الله، الذي أسس دبي التي نعيشها اليوم. وعلى نهجهم سنعمل».