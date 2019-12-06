بيانات «باركر» توفر رؤية فريدة للرياح الشمسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أن مجموعة البيانات الجديدة الواردة من المسبار «باركر»، توفر رؤية فريدة للرياح الشمسية والطقس في الفضاء بصورة عامة أكبر، حيث مرت المركبة من الجزء الأبعد للغلاف الجوي للشمس.

وأظهرت النتائج تفاصيل جديدة حول كيفية تأثير الشمس في طقس الفضاء، وهي معلومات من شأنها أن تعيد تشكيل فهم العلماء للرياح الشمسية العنيفة التي قد تشوش على الأقمار الصناعية وعلى الأجهزة الإلكترونية على الأرض.

بحسب الملاحظات المسجلة بفعل مسبار باركر، «فإن الريح الشمسية ليست تدفقاً صفحياً مستمراً بدون انقطاع، لكنها بجزء كبير منها مكونة من عمليات قذف فوضوية صغيرة لمواد متفرقة بما يشبه العواصف الرعدية الصغيرة»، وقالت نيكولا فوكس مديرة قسم الفيزياء الشمسية في وكالة الفضاء الأمريكية: «من المؤكد أننا كنا نتطلع إلى رؤية ظواهر جديدة وعمليات جديدة عندما نقترب من الشمس، ووجدناها بالتأكيد».

ومن المنتظر أن يقوم المسبار بأربع وعشرين عملية تحليق قرب هالة الشمس، ستنتهي كلها في العام 2024، حيث سينتهي محترقاً بحرارة الشمس، أثناء توجهه إليها في نهاية المطاف.