الإمارات تؤكد التزامها بالتعاون الخليجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى القمة الخليجية التي ستعقد بمدينة الرياض الأسبوع المقبل بكل تفاؤل وأمل.

وقال قرقاش على «تويتر»: «فهي القمة التي تستمد أهميتها مما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي».

وشدد: «ونحن إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق».

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وفي تغريدة أخرى أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية: «التزام دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوباً».

يذكر أن القمة الخليجية ستعقد في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لبحث تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، أعلن الأحد الماضي، أن القمة الخليجية المقبلة ستُعقد في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري في العاصمة السعودية الرياض. وقال الزياني إن القادة الخليجيين سيجتمعون في الرياض في يوم الثلاثاء المقبل، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة في يوم الاثنين التاسع من نفس الشهر.

كما أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن القادة سيناقشون «عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية، والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس».