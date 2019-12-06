شكرا لقرائتكم خبر عن «مطايا البيان» في «الشارقة للمسرح الصحراوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك فرقة مسرح الشارقة الوطني في الدورة الخامسة من مهرجان المسرح الصحراوي الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة بمسرحية «مطايا البيان» من تأليف فيصل جواد وإخراج محمد العامري، وذلك يوم 12 ديسمبر الجاري في فضاء مخصص للمهرجان بمنطقة الكهيف تم تصميمه لينسجم مع فكرة التظاهرة ويهدف إلى إبراز ثراء الجماليات الصحراوية.

ويتناول العرض حكاية رمزية تصور أمانة وصدق ودقة ثلاثة أشقاء يكلفهم والدهم بنقل رسالة منه إلى أهالي القرية، وعلى الرغم من أن الرسالة واحدة، فإن العرض يصور وقع كلماتها ودلالاتها لدى كل واحد من الأشقاء الثلاثة بحسب خلفياتهم النفسية والثقافية والمعرفية، فيبرز التباين والتمايز بينهم في نقل وتنفيذ التكليف الأبوي.

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