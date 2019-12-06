عون متفائل.. والحراك اللبناني يجدد رفضه للخطيب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

تجددت الاحتجاجات الشعبية في لبنان، أمس، وأقدم متظاهرون على قطع عدد من الطرقات في مختلف المناطق؛ احتجاجاً على شبه التوافق بشأن ترشيح المهندس سمير الخطيب؛ لتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حدّد الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة، يوم الاثنين المقبل، في وقت تتواصل المشاورات لتذليل ما تبقى من عقبات تعترض مسودة التشكيلة تتعلق بالحصص والأسماء والحقائب الوزارية للحكومة، التي ستكون من 24 وزيراً، في حين أن ثلثيها من التكنوقراط، وسيتمثل الحراك الشعبي فيها بثلاثة وزراء.

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فقد عمد المحتجون منذ ليل الأربعاء وفور الإعلان عن موعد الاستشارات إلى قطع الطرق في بيروت والمناطق الأخرى، إلا أن الجيش اللبناني عمد إلى فتح بعضها، بينما بقي بعضها الآخر مغلقاً، إضافة إلى اعتصام المحتجين أمام بعض الإدارات والمؤسسات والمصارف في أكثر من منطقة. وتجمع عدد من المحتجين أمام مقر جمعية المصارف في بيروت وصيدا، أمس؛ احتجاجاً على تعامل المصارف مع المودعين، بعد تحديد المصارف سقف السحوبات للمودعين من المصارف، وأعلنوا أنهم سيقومون بجولة على مصارف عدة في بيروت، مطالبين بتوضيح حول القرار الجديد للمصارف. كذلك، نفّذت مجموعة من طلاب معهد حلبا المهني والتقني الرسمي في عكار اعتصاماً أمام المعهد، فيما أقفل الطلاب الجامعيون في طرابلس دار العين المؤدية إلى الجامعات اللبنانية في المدينة.

حكومياً تتواصل المشاورات لحسم التأليف الحكومي، بعدما حسم التكليف، وبات الخطيب رئيساً مكلفاً مع وقف التنفيذ حتى ينال تسمية أغلبية النواب؛ حيث من المتوقع أن يحصل على تسمية نواب كتل «التيار الوطني الحر» (19 نائباً) من أصل 22 بعدما انسحب منه النواب شامل روكز، نعمه افرام وميشال معوض، كتلة «التنمية والتحرير» (17 نائباً)، كتلة «الوفاء للمقاومة»(12 نائباً)، كتلة «التكتل الوطني»(5 نواب)، كتلة «اللقاء الديمقراطي» (9 نواب)، كتلة «الحزب القومي»(3 نواب)، كتلة «اللقاء التشاوري» 5(نواب)، كتلة «نواب الأرمن» (3 نواب)، كتلة «ضمانة الجبل» (4 نواب) إضافة إلى ثلاثة مستقلين، ناهيك عن تأييد كتلة «المستقبل» إذا قرر الرئيس سعد الحريري ذلك كما سبق ووعد، وعددها 18 نائباً ليصبح العدد الإجمالي 89 نائباً من أصل 128، وسيعارض حكماً الباقي وهم من كتلة «الجمهورية القوية» (15 نائباً)، كتلة «الكتائب» (3 نواب)، الكتلة «الوسطية المستقلة» (4 نواب) إلى جانب بعض المستقلين، في وقت تدرس مجموعة من الناشطين خيار الدعوة إلى تظاهرات، وإقفال طرقات في عددٍ من المناطق، وخصوصاً على طريق القصر الرئاسي، لمنع وصول النواب إلى الاستشارات النيابيّة، يوم الاثنين المقبل.

وفي هذا السياق، أكّد الرئيس عون أمام وفد من نقباء المهن الحرة أن أولويات الحكومة العتيدة ستكون تحقيق الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات، واستكمال عملية مكافحة الفساد، وتصحيح الاعوجاج والخلل في عمل إدارات الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أهمية إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها.