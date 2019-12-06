الإمارات تتقدّم في مراكز الذكاء الاصطناعي والـ «فنتيك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دولة الإمارات في المركز 29 عالمياً على مؤشر الدول التي تقود السباق بمجال الذكاء الاصطناعي، الصادر عن مجلة «سي أي أو وورلد» الأمريكية. وجاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في معيار الاستراتيجيات الحكومية المتبعة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات، والمركز السابع في البنى التحتية الداعمة لتكنولوجيا المعلومات والبيانات الرقمية.

وتصدرت التصنيف الولايات المتحدة، تلتها الصين في المرتبة الثانية، ثم المملكة المتحدة ثالثة، وكندا في المركز الرابع وألمانيا في المركز الخامس.

في سياق متصل، حلّت الإمارات في المركز 34 عالمياً على مؤشر مراكز التكنولوجيا المالية العالمية (فنتيك)، الصادر عن «فاينديكسابل» للأبحاث، ومقرها لندن.

وقال التقرير: إن الإمارات استحوذت على 47% من إجمالي صفقات التكنولوجيا المالية في 2019، مشيراً إلى أن ما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتخذ من الدولة مقراً لها.

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وتصدرت الدول الولايات المتحدة، ثم المملكة المتحدة، وسنغافورة في المركز الثالث.

وأوضح التقرير: إن مصرف الإمارات المركزي يدرس افتتاح مكتب جديد للتكنولوجيا المالية؛ بهدف مواصلة الابتكار المالي في القطاع المصرفي للدولة.

وعلى صعيد المدن، حلّت دبي في المرتبة ال58 عالمياً في التصنيف الخاص بالبيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية؛ حيث قال التقرير: إن حكومة دبي بذلت مجهوداً كبيراً لتحويلها إلى مقصد مالي عالمي، بما فيها مبادرات شجاعة لجعلها عاصمة البلوك شين في العالم.

وأنشأ «مركز دبي المالي العالمي» صندوقاً لتمويل المشاريع الناشئة، بما فيها برنامج «فينتيك هايف»، أحد مسرّعات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، إضافة إلى «صندوق محمد بن راشد للابتكار» برأسمال ملياري درهم.

وتصدرت تصنيف المدن سان فرانسيسكو، ثم لندن بالمركز الثاني، ونيويورك في المركز الثالث.