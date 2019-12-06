أصوات إماراتية بين الأكثر تفاعلاً عربياً على «لينكدإن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «لينكدإن»، عن قائمة Top Voices لمنطقة الخليج لعام 2019، والتي تسلط الضوء على الأعضاء الذين تسهم مشاركاتهم ومقالاتهم التي ينشرونها على منصة لينكدإن في تحفيز النقاشات البناءة ضمن قطاعات ومناطق أعمالهم. وضمت القائمة التي تصدر للعام الخامس العديد من الأسماء الإماراتية وتلك التي تعمل في الدولة، ومنهم آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وفاطمة اللوغاني، رئيس أكاديمية إكسبو والتوطين، إكسبو 2020 دبي، وفرانسيسكو ميغيل سوسا، مدير عام «طلبات»، ومحمد العيدروس، مساعد جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، ونايلة الخاجة، وآخرين.