سلطان يوجه ببناء 4400 مسكن «منحة» خلال عام ونصف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:هاجر خميس

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ببناء 4400 مسكن للمستفيدين من فئة المنحة في دائرة الإسكان بالشارقة، وإنجاز المساكن خلال عام ونصف العام، تواصلت الدائرة على الفور بالدوائر الحكومية المعنية، لتشكيل خلية عمل للتنفيذ، وتسليم المساكن في موعدها الذي حدده صاحب السموّ حاكم الشارقة، خلال افتتاح الدور الانعقادي العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، للمجلس الاستشاري للشارقة.

أعلن ذلك المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان بالشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد ماجد السويدي، قائلاً: يطيب لنا أن نرفع أسمى آيات الثناء، وخالص الدعاء إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على هذه المبادرة التنموية الكبيرة التي ستمثل بعد إنجازها بإذن الله، نقلة نوعية في استقرار الأسر المواطنة في إمارة الشارقة ونمائها وإسعادها، وترفع عن كاهلها عبئاً ثقيلاً، نظراً لما يمثله بناء المسكن في كل مراحله وتفاصيله من هاجس كبير يستنزف الوقت والجهد والمال.

فور إعلان صاحب السموّ عن المبادرة، بدأنا التواصل مع الدوائر المهنية، لتشكيل خلية عمل لتنفيذ توجيهاته، وضمان تسليم المشروع في الموعد الذي حدده سموّه. ورحبت دوائر حكومة الشارقة واستجابت على الفور.