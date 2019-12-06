الحكومة اليمنية تناقش خطوات اقتصادية لدعم المواطنين بالمناطق المحررة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت الحكومة اليمنية، خطوات اقتصادية من شأنها تحسين حياة ودعم المواطنين وتطبيع الحياة بالمناطق المحررة. واستعرضت الحكومة اليمنية - فى اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمنى معين عبدالملك، اليوم /الخميس/ - عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر فى شروط المناقصات الخاصة بتوفير المشتقات النفطية للمحطات وتشغيل محطات الكهرباء فى عدن ووضع شروط معيارية شفافة للفترة القادمة. وأكد عبدالملك - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن الخطوات الاقتصادية التى تتخذها حكومته تهدف إلى تحسين مستوى معيشة وحياة المواطنين والمساهمة فى تطبيع الأوضاع، لافتاً النظر إلى أن المرحلة الحالية وعلى ضوء اتفاق الرياض هى لترتيب الوضع وبث الطمأنينة عند الناس وإعطائهم أملاً ببداية جديدة تنعكس على مستوى حياتهم ومعيشتهم اليومية.

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