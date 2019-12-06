شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن: زعماء العالم يسخرون من ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم جو بايدن، الطامح للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، الرئيس دونالد ترامب فى تسجيل مصور انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعى ووصفه بأنه أضحوكة بين زعماء العالم.

ويستند التسجيل المصور ومدته دقيقة واحدة على مقطع مصور التقط فى قمة حلف شمال الأطلسى فى بريطانيا هذا الأسبوع ظهر فيه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يتحدث بسخرية مع قادة آخرين بالقمة عن مظهر ترامب فى المؤتمرات الصحفية.

وكُتبت على التسجيل المصور الذى تضمن رحلات أخرى لترامب فى الخارج عبارة "العالم يضحك... نحتاج لزعيم يحترمه العالم".

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وحقق التسجيل المصور الذى نشر على تويتر مساء أمس الأربعاء 6.7 مليون مشاهدة بحلول صباح اليوم الخميس.

ومن جانبه قال تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية "مثلما قال الرئيس، يزعم بايدن أن زعماء فى العالم أبلغوه بأنهم يريدون فوزه فى الانتخابات. بالفعل هم يريدون ذلك"، ومضى يقول "هم يريدون مواصلة استغلال الولايات المتحدة مثلما فعلوا قبل أن يصبح ترامب رئيسا".

ويجادل ترامب بأن الرئيس السابق باراك أوباما، والذى كان بايدن نائبه، قد وقع اتفاقات تجارية وانتهج سياسات جعلت الدول الأخرى تحقق فوائد على حساب الولايات المتحدة.