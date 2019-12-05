الأرصاد السعودية تحذر: درجات حرارة صفرية ببعض المناطق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس الأسبوع القادم، أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة الصغرى تلامس فيه الصفر على بعض المناطق.



وأوضحت في بيان لها اليوم الخميس أن المناطق المتأثرة بالحالة أجزاء من شمال المملكة، ويمتد تأثير الحالة إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الوسطى.

وكانت الأرصاد توقعت لشتاء هذا العام ارتفاع درجات الحرارة خلال ديسمبر في حين يتوقع أن تكون حول المعدل خلال يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة، عدا الأطراف الشرقية، والشمالية، والجنوبية الغربية.