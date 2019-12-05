شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قذيفتى مورتر داخل قاعدة بلد الجوية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران عسكريان عراقيان، إن قذيفتى مورتر سقطتا داخل قاعدة بلد الجوية فى العراق، اليوم الخميس، وأضاف المصدران أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا فى الهجوم.
وتستضيف قاعدة بلد قوات أمريكية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، وسقطت خمسة صواريخ يوم الثلاثاء على قاعدة عين الأسد الجوية التى تستضيف قوات أمريكية فى محافظة الأنبار بغرب العراق دون سقوط ضحايا.
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