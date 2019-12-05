شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى: أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، أن أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من القضاة، وفقا لقانونها الجديد، مبيناً انهم سيختارون ضمن قرعة.

وقال الحلبوسى - فى مؤتمر صحفى عقده فى البرلمان، أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية، اليوم الخميس - إن القانون يتميز بإنهاء العمل لمفوضية الانتخابات الحالية ونقل المدراء العامين لدوائر أخرى، مع ابقاء اربعة منهم، وإعفاء مدراء الشعب لإعطاء استقلالية واطمئنان لمفوضية الانتخابات رغم وجود مدراء أكفاء"، مشيراً إلى أن هذا القانون مهم وهنالك جهود لإقرار قانون مجلس النواب.

وأضاف أن البرلمان لن يقف بوجه الشعب وسيُغلب مصالحهم على مصالح الأحزاب، موضحا أنه سيتم التصويت على قانون مجلس النواب الأسبوع المقبل.