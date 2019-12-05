شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو فرنسا لحماية مشروعات التنمية من استهداف الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، فرنسا للقيام بدور قيادى فى توفير حماية دولية للتنمية فى فلسطينو، وقال إن إسرائيل تدمر الجهد التنموى الذى تقوم به فرنسا وبقية المجتمع الدولى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال كلمته فى الاحتفال بالذكرى 20 على انطلاق عمل الوكالة الفرنسية للتنمية فى فلسطين، اليوم الخميس بمدينة رام الله، بحضور القنصل العام الفرنسى رينيه تروكاز، والمديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية فى فلسطين كاثرين بونود، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف اشتية "فى ظل محاولة البعض ربط التمويل بتقديمنا تنازلات سياسية، تصب المساعدات الفرنسية فى بناء المؤسسات نحو دولة فلسطينية مستقلة مع القدس عاصمة لها".

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وتابع اشتية أن ما "يميز عمل وكالة التنمية الفرنسية، هو الشراكة فى تحديد المشاريع والنقاش الدائم بيننا، وانسجام معظم هذه المشاريع مع الأولويات الوطنية، وبرامجها لهذا العام تتقاطع مع الأولويات التى حددتها الحكومة، بناء على استراتيجية العناقيد".

وأضاف رئيس الوزراء "كنتم الأوائل فى مساعدتنا ببعض هذه المشاريع، لا سيما فى القدس التى أعلنا عنها عنقود العاصمة، ونشكر فرنسا على كل الدعم الذى قدمته خلال السنوات الماضية".