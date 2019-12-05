شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: عازمون على تنفيذ أوامر الشعب بتحرير كل شبر من تراب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى، أنها عاقدة العزم على تنفيذ أوامر الشعب الليبى بتحرير كل شبر من تراب الوطن"، مؤكدة تقدم قوات الجيش الليبى نحو تحرير العاصمة طرابلس.

ودعت القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - جميع مقاتلى المليشيات المسلحة فى طرابلس من الذين لا يحملون فكرا متطرفا لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس، والعودة إلى مدنهم آمنين، "لنحتكم وإياهم إلى القانون وكلمة الشعب الليبى فيهم، ولمشروع وطنى شامل فى إطار القانون والدستور".

كما دعت الميليشيات بألا يكونوا عونا للمجموعات الإرهابية فى مواجهة جيش بلادهم، حيث إن هذه المجموعات لا تعترف بالدولة ولا بالدستور، وألا يساندوا من باع الوطن للطامعين بأمجاد الدولة العثمانية، وأدخلوا البلاد فى صراعات إقليمية ودولية هى فى غنى عنها.

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وحذرت القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى من حجم التهديدات والأطماع الخارجية بخيرات ليبيا، مؤكدة أن السلاح لابد أن يكون حكرا على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وأن زمن الفوضى وانتشار الإرهاب والجريمة لابد وان ينتهي.

وطالبت المجتمع الدولى - بكل محافله سواء مؤتمر برلين أو غيره من اللقاءات الدولية المعنية بليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا - بدعمها ومساعدتها فى القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس، وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها وصولا لعملية سياسية تنتج عنها سلطة شرعية ذات أرضية دستورية تحظى باحترام الشعب الليبى وتجعل ليبيا دولة فاعلة فى محيطها الإقليمى وفى المنظومة الدولية.