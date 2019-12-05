شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بمصر: المملكة حققت إنجازات مشرفة ومنتدى الإعلام انطلاقة لرؤية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن المملكة حققت إنجازات كبيرة نفتخر بها وفى وقت وجيز، فى إطار السعى لتحقيق رؤية 2030 التى وضعها ولى العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، وجاء منتدى الإعلام الذى استضافته العاصمة السعودية الرياض انطلاقا من هذه الرؤية الطموحة.

وأضاف السفير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على منتدى الإعلام السعودى بالرياض، أن هذا المنتدى أحد الإنجازات الكبرى التى تقوم بها المملة فى مختلف المجالات، كما أن المنتدى بحجم فعالياته والمشاركين فيه يثرى تبادل الخبرات والرؤى بين الإعلاميين والمتخصصين، ويعد إضافة جيدة للمنتديات القائمة، ويساهم فى إثرائها وتقويتها، كما يعد المنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر وبحث المستجدات على الساحة الإعلامية والثقافية.

وقد شارك السفير أسامة نقلى فى منتدى الاعلام السعودى بالرياض الحدث الإعلامى الأكبر الذى تشهده المنطقة العربية، مؤكدا أن الاعلام أحد أهم أدوات الدبلوماسية الشعبية فهناك ثلاثة عناصر متكاملة فى منظومة واحدة هى عنصر السياسة التى ترصد والدبلوماسية التى تنقل والاعلام الذى ينشر و يوضح ، والجميع يتبادل التأثر والتأثير ، وأكد أن رسالة الاعلام هى توضيح الحقائق والمشهد الاعلامى حاليا بشكل عام إيجابى فهو مكننا من إيجاد منافذ إعلامية جديدة لم تكن موجودة من فبل استطاعت أن توصلنا بشرائح عديدة من المواطنين لتوصيل رسائلنا للجمهور وعلينا استغلال هذه المنافذ بحكمة لتوصيل رسالتنا بصدق.

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وعن الشائعات التى يتعرض لها الدبلوماسى فأكد نقلى أن الشائعات واقع موجود لا نستطيع إنكاره وتلف الشائعة العالم 7 مرات قبل أن تظهر الحقيقة، موضحا أن العلاقة بين الاعلامى والدبلوماسي حتمية ومتكاملة، وإذا احترم كل منهما قوانينه التى تنظم عمله سيكون التعاون بناء ولابد أن يحترم كل منهما قواعد الآخر.

وأوضح نقلى أن الدبلوماسية لا اقتصر فقط على وزارة الخارجية وكلنا نعلم أهمية ما بعرف بالدبلوماسية الشعبية وتمارسها كافة الأجهزة ولها أدوار واضحة فى كل الدول وهنا فى السعودية هيئة الترفيع تُمارس هذا الدور بقوة ونحن نحييها على هذا الدور.

جدير بالذكر أن منتدى الإعلام السعودى انعقد فى نسخته الأولى بالرياض تحت رعاية هيئة الصحفيين السعوديين برئاسة الكاتب الصحفى السعودى خالد مالك و يترأس المنتدى محمد فهد الحارثى، ومشاركة 1000 إعلامى وخبير سياسى، كما شارك فيه نخبة كبيرة من الوزراء السعوديين منهم والسفراء السعوديين بعدد من الدول والقيادات الرسمية.