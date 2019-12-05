شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يعبر عن أمله فى تشكيل حكومة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الخميس، إنه يأمل فى تشكيل حكومة جديدة قريبا لتضطلع بتنفيذ إصلاحات ضرورية فى البلاد التى تعانى من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التى دارت بين عامى 1975 و1990.

وبعد ما يزيد على شهر على استقالة سعد الحريرى من منصب رئيس الوزراء فى مواجهة احتجاجات على النخبة الحاكمة، برز اسم رجل الأعمال السنى سمير الخطيب كمرشح أوفر حظا لتولى رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة عندما تًجرى مشاورات مع نواب البرلمان بشأن تسمية مرشح يوم الاثنين.

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ويواجه لبنان أزمة اقتصادية عميقة هزت الثقة فى مصارفه، وتفاقمت أزمته منذ الاحتجاجات التى اندلعت فى 17 أكتوبر ودفعت المصارف لفرض قيود غير رسمية على تحويلات وسحب رؤوس الأموال مع ندرة الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وقال عون خلال اجتماع مع نقباء المهن الحرة "أولويات الحكومة العتيدة ستكون بتحقيق الإصلاحات الضرورية فى مختلف القطاعات واستكمال عملية مكافحة الفساد وتصحيح الاعوجاج والخلل فى عمل إدارات الدولة ومؤسساتها".