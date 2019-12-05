"الرئاسي الليبي" يقر مذكرتي التفاهم مع تركيا

وليد عبد الله / الخليج 365

أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

جاء ذلك في قرار مكتوب صادر عن المجلس وقّعه رئيسه فائز السراج، حصلت الخليج 365 على نسخة منه.

وذكر نص القرار في مادته الأولى، أنه "بموجب أحكام هذا القرار، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني، الموقعتين بتاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".

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ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وطالب الجهات المختصة بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

وفي 27 نوفمبر، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا.

وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.