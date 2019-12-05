البرلمان التركي يصادق على مذكرة التفاهم الأخيرة مع ليبيا

أنقرة / آدم بالطا/ الخليج 365

صادق البرلمان التركي الخميس، على مذكرة التفاهم التركية - الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، التي وقعت بين البلدين في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن مذكرة التفاهم لقيت دعم كلا من الأحزاب التركية: "العدالة والتنمية" (الحاكم) و"الحركة القومية" "الشعب الجمهوري" و "إيي" (المعارضة).

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا.

وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.