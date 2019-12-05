الخرطوم: نتابع الإجراءات تجاه ضحايا "مصنع السيراميك" الأجانب

الخرطوم/الخليج 365

قالت الخارجية السودانية، الخميس، إنها تتابع الإجراءات اللازمة تجاه الضحايا الأجانب جراء انفجار مصنع السيراميك شمالي الخرطوم قبل يومين.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية السودانية، اطلعت عليه الخليج 365.

والثلاثاء، أعلن مجلس الوزراء السوداني، مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين في انفجار بمصنع للسيراميك بمدينة بحري، شمالي العاصمة الخرطوم.

وأوضحت الخارجية أنها تتابع مع الجهات المختصة الإجراءات اللازمة تجاه ضحايا هذه المأساة، وستبذل جهودها الناجزة لإكمالها، سيما المتعلقة بالضحايا غير السودانيين.

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ولم تذكر الخارجية عدد الضحايا الأجانب بالانفجار الذي وقع الثلاثاء غير أن موقع "اليوم التالي" المحلي نقل الأربعاء عن مدير المصنع إبراهيم مسخرون إن "جميع ضحايا الحريق من الأجانب ولا يوجد بينهم سودانيون".

وكانت الخارجية المصرية أعلنت في بيان الأربعاء، مصرع 4 مصريين في الانفجار.

وإلى جانب المصريين الأربعة، قالت مصادر طبية للأناضول إن من بين الضحايا 18 هنديا.



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