مياه الأمطار تغمر مخيمات للنازحين شمالي سوريا

إدلب / أشرف موسى/ الخليج 365

غمرت مياه الأمطار التي تساقطت بغزارة اليوم الخميس على محافظة إدلب شمال غربي سوريا مخيمات النازحين الهاربين من قصف النظام السوري وروسيا.

واضطرت مئات العائلات من مخيمات ضياء والفقيع والساروت والشام بالقرب من الحدود التركية إلى إخلاء خيمهم جراء الأمطار والسيول الناجمة عنها.

ورصدت عدسة "الخليج 365" قيام سكان المخيم بإخلاء الخيم من الأواني والأدوات البسيطة التي تحتويها ونقلها إلى التلال المجاورة بانتظار أن تنحسر المياه.

Advertisements

وأفاد مدير مخيم الفقيع لمراسل الخليج 365 أن الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم أدت إلى تشكل سيول حيث بلغت المياه مستوى نصف متر.

من جانبه قال المواطن فهد جاسم القاطن في الفقيع "إن السيول الناجمة عن الأمطار قطعت الطرق الثلاثة المؤدية للمخيم"، مشيرا إلى أن وضع المخيمات في الأساس سيء ويعيش فيه أطفال ومسنين ونساء.

وناشد جاسم المنظمات الإنسانية التدخل لتخفيف وطأة السيول عن سكان المخيمات.

ويعيش مئات آلاف النازحين في سوريا قي مخيمات شمالي سوريا هربا من قصف النظام وحلفائه على المناطق السكنية الذي لم يتوقف منذ 8 سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.