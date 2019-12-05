ليبيا.. "الوفاق" تصد هجوما بريا وجويا لحفتر جنوبي طرابلس

طرابلس/وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، أنها صدت هجوما بريا جويا لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمحور صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس.

وفي حديثه للأناضول، قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" (تابعة لحكومة الوفاق) مصطفى المجعي، إن قواتهم "تمكنت من ضد هجوم بري وجوي لقوات حفتر بمحور صلاح الدين جنوبي طرابلس".

وأضاف أن "الهجوم كان هدفه السيطرة على الإشارة الضوئية بصلاح الدين (إشارة مرورية رئيسية السيطرة عليها يعني دخول منطقة صلاح الدين بالفعل)".

وأشار المجعي إلى أن قواتهم "قامت بتعزيز تمركزاتها في ذلك المحور ولم يخلف الهجوم أي خسائر".

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.