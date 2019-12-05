الخطوط التونسية توقع اتفاقية بيع واستئجار 5 طائرات إيرباص

تونس/عائشة يحياوي/الخليج 365

وقعت شركة الخطوط الجوية التونسية والشركة العالمية للإيجار العملياتي للطائرات (إيرلندية)، عقدا تمهيديا لبيع وإعادة تأجير 5 طائرات من طراز A320neo بكلفة 850 مليون دينار (298.2 مليون دولار).

وتتمثل الاتفاقية ببيع الخطوط التونسية 5 طائرات كانت طلبتها من إيرباص، ودفعت لها مبلغا أوليا قيمته 52.6 مليون دولار، على أن تتولى "العالمية للإيجار" دفع ثمن الطائرات الخمس، وتعيد تأجيرها إلى الناقل الوطني لتونس.

وقال إلياس المنكبي، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية في تصريح للصحفيين خلال التوقيع، إن العقد الموقع هو الأول من نوعه في تاريخ الشركة؛ مشيرا أن أول طائرة ضمن العقد ستصل بحلول 2021.

وبحسب المنكبي، ستمكن الخطوة تجديد الناقل الوطني لتونس أسطوله الجوي عبر استئجار 5 طائرات لـ 12 عاما قادما، "فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لهذه العملية 850 مليون دينار (298.2 مليون دولار)".

وتواجه الخطوط الجوية التونسية تحديات مالية، ناتجة عن المنافسة وارتفاع أسعار الوقود، ما دفعها الشهر الماضي، إلى إحالة 1200 موظف على التقاعد المبكر على دفعات اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2020.

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وفي 2018، نقلت الشركة أكثر من 3.8 ملايين مسافر، وسجلت إيرادات بقيمة 1500 مليار دينار (أكثر من 500 مليون دولار)، بينما بلغت نسبة تعبئة الطائرات 74.4 بالمئة.

وحسب إحصائيات للشركة، فإنّ عائدات نقل المسافرين بلغت 1.2 مليار دينار ( 421 مليون دولار) في التسعة أشهر الأولى من 2019.

وأكد المنكبي أن الخطوط التونسية قامت بالخطوة الأولى، "وعلى الدولة الآن استكمال بقية الإجراءات لإتمام هذه الصفقة"؛ دون مزيد من التفاصيل.

وتأسست الخطوط التونسية عام 1948 ويتكون أسطولها من 29 طائرة طور الاستغلال. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.