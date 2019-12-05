مقتل مدنيين اثنين بتفجير سيارة مفخخة في "رأس العين" السورية

أنقرة/ ظافر بياز/ الخليج 365

قُتل مدنيان وجُرح أكثر من 10 آخرين في تفجير سيارة مفخخة بمدينة "رأس العين" شمالي سوريا، نفذه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي لا يختلف عن تنظيم "داعش" يواصل قتل المدنيين في "رأس العين" السورية.

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وأضاف أن "التفجير الإرهابي الوحشي الذي شنه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" أسفر عن مقتل مدنيين بريئين وجرح أكثر من 10 آخرين".

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.