الجيش المصري يعلن سقوط مقاتلة جراء "عطل مفاجئ" ونجاة الطيار

أعلن الجيش المصري، الخميس، سقوط مقاتلة خلال "طلعة تدريبية"؛ جراء "عطل مفاجئ" ونجاة الطيار.
وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان إنه "في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة".
وأضاف أن العطل "أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة".
وأشار إلى أنه "جار تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة".
ولم يحدد البيان موقع سقوط المقاتلة أو طرازها.
غير أنه في وقت سابق الخميس، تحدث إعلام روسي عن تحطم مقاتلة روسية الصنع من طراز "ميغ 29"، خلال "طلعة تدريبية" في مصر، فيما لم يتسن التأكد من نوعية المقاتلة من مصدر مسؤول.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أعلن الجيش المصري، سقوط مقاتلة ونجاة قائدها أثناء طلعة تدريبية؛ "نتيجة حدوث خلل فني بأدوات التحكم بالطائرة".
وآنذاك أكدت الشركة الروسية الموحدة لتصميم الطائرات (حكومية) أن المقاتلة روسية من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية المصرية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشف إعلام روسي رسمي عن استمرار تسليم موسكو طائرات مقاتلة للقاهرة من طراز "ميغ-29إم/إم2"، بموجب صفقة بـ46 مقاتلة أبرمت عام 2015، بالإضافة إلى مروحيات هجومية "كا-52" بواقع 46 مروحية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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