غزة /محمد ماجد/ الخليج 365
حملت حركة حماس الفلسطينية، الخميس، إسرائيل المسؤولية عن حياة معتقلين اثنين مضربين عن الطعام في سجونها منذ أكثر من 70 يوما.
وقالت حماس في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه:" إن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة بحق أسرانا في سجونها ".
وأضافت "في ظل الخطر الشديد الذي يهدد حياة الأسيرين مصعب الهندي وأحمد زهران المضربين عن الطعام لأكثر من 70 يوما، تتجاهل إسرائيل مطالبهم العادلة بإطلاق سراحهما، رغم تقارير طبية تشير إلى أنهما دخلا في حالة الخطر".
وتابعت "يواصل الأسيران بصمودهما الأسطوري مسيرة النضال ، وكفاح الحركة الأسيرة في مواجهة الاحتلال وسياساته الظالمة؛ تعبيرا عن إرادة الصمود التي يثبتها الأسرى الأبطال داخل الزنازين وأقبية التحقيق".
ودعت حماس، الفلسطينيين لـ"القيام بواجبهم الوطني وتحمل أعباء المرحلة بتكثيف الفعل المقاوم والاشتباك مع العدو، وتشكيل أوسع حالة حراك شعبي جماهيري تضامنا مع الأسرى، وتعزيزا لصمودهم في معركتهم المتواصلة مع سلطات الاحتلال".
وتعتقل إسرائيل أحمد زهران منذ مارس/ آذار، ومصعب الهندي منذ الرابع من سبتمبر/ أيلول الماضيين.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5 آلاف معتقل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس تحمل إسرائيل مسؤولية حياة معتقلين اثنين مضربين عن الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.