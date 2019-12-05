شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصال الجزائرى: الانتخابات الرئاسية ستجرى فى ظروف جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن رابحى وزير الاتصال (الإعلام) الناطق للحكومة الجزائرية ، اليوم الخميس ، أن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل، ستتم فى ظروف عادية وجيدة، كما سيتعاطى معها الشعب بإيجابية وكثافة.

وقال رابحي، فى تصريحات له اليوم الخميس، إن "كل شرائح المجتمع على تعلق كبير ووثيق مع الموعد الانتخابى الذى نحن على يقين أنه سيتم فى ظروف عادية وجيدة وهو الموعد الذى سيأتى بثماره ويجنيها كل الشعب الجزائري".

وأضاف أنه سيتم خلال هذه الانتخابات الرئاسية تسجيل تعامل كبير وإيجابى ومكثف للشعب الجزائرى الذى سيؤدى واجبه الانتخابي، مشيرا إلى أن المواطن الجزائرى على وعى أنه من خلال تأديته لواجبه الانتخابى سيمكن البلاد من توفير شروط الأمن والاستقرار وتحقيق وهى تحقيق آفاق التنمية المستدامة للبلاد.