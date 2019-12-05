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السعودية تجمع 25 مليار دولار فى اكتتاب أرامكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة "سى –إن –إن " الإخبارية الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تمكنت من جمع 25 مليار دولار فى اكتتاب أرامكو لتكون أكبر حصيلة أولية فى العالم.

وأعلنت "أرامكو"، اليوم الخميس، عن التسعير النهائي للسهم بعد انتهاء فترة الاكتتاب أمس الأربعاء، والتى بلغت قيمة طلبات المشاركة 189.07 مليار ريال، من خلال الاكتتاب في 5.91 مليار سهم.

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وانتهت أمس الأربعاء، فترة اكتتاب شريحة المؤسسات بالطرح الأولي لشركة "أرامكو".

 

 

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