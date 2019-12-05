دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كيفية إستخدام تطبيق الصحة على هاتف الأيفون ظهر على التقنية بلا حدود.

أحضرت شركة أبل نسخة محدثة من تطبيق الصحة الخاص بها مع نظام iOS 13، والذي يسمح لك بتتبع حالتك الصحية ونظام لياقتك البدنية بالإضافة إلى توفير معلومات مهمة لمقدمي الرعاية في حالة وقوع حادث أو مرض مفاجئ.

وعند فتح التطبيق لأول مرة، ستجد شاشة رئيسية جديدة توفر لك مجموعة من الميزات الجديدة، والتي، وفقًا لأبل، تتضمن عرضًا موجزًا تم إعادة تصميمه ليعرض بياناتك بشكل أفضل وتتبع الدورة الطمثية. وبعد ذلك، سيتطلب منك إدخال بعض المعلومات الأساسية، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد والجنس والطول والوزن، ومن ثم ستنتقل إلى شاشة الملخص الرئيسية، والتي تمنحك مجموعة من الإحصاءات الحالية، بناءً على ما تريد لمعرفة.

قد تبدو شاشة الملخص بسيطة، ولكن هناك الكثير من بيانات الصحة والتمارين التي يمكنك عرضها هناك.

ففي الجزء السفلي من الشاشة، انقر على أيقونة “تصفح” لرؤية مجموعة متنوعة من الفئات التي يمكنك أن تطلب من التطبيق تتبعها. فعلى سبيل المثال، عند تحديد “القلب”، ستتمكن من أمر التطبيق بمراقبة تقلب معدل ضربات القلب أو تشبع الأكسجين. وعند تحديد “نشاط”، ستتمكن من متابعة مسافة ركوب الدراجات ودقائق التمرين ورحلات الطيران والكثير غيرها.

وعند النقر على أي نشاط معين، مثل مسافة ركوب الدراجات على سبيل المثال، ستظهر لك شاشة مفصلة تعرض تاريخك مع هذا النشاط (مثل المسافة التي قمت بدراستها)، بالإضافة إلى قائمة بالتطبيقات التابعة للجهات الخارجية المفيدة التي يمكنك إضافتها. يمكنك أيضًا وضع النشاط في شاشة الملخص الأمامية عن طريق التمرير للأسفل إلى “خيارات” والنقر على النجمة بجانب “إضافة إلى المفضلة”.

وإذا كنت تريد رؤية جميع الفئات وجميع الأنشطة في قائمة طويلة واحدة، فهناك طريقة للقيام بذلك أيضًا. ففي صفحة “الملخص”، بجانب “المفضلة”، انقر فوق رابط “تحرير” ثم حدد علامة التبويب “الكل”. وعند القيام بذلك، ستحصل على قائمة بكل نشاط، ويمكنك بعد ذلك اختيار الأنشطة التي تريد أن تظهر في صفحة الملخص.

وبشكل عام، مع استمرارك في استخدام التطبيق، سترى فئة “المعالم البارزة” تضاف إلى شاشة الملخص، والتي ستُظهر لك معلومات من “التطبيقات والأجهزة التي تستخدمها بشكل مكثف، وفقًا لشركة أبل. كما قد تحصل أيضًا على إشعارات أعلى شاشة الملخص، إذا كشف التطبيق عن قراءات غير عادية أو مستوى صوت أعلى من المعتاد من سماعات الرأس.

وفي الفيديو أدناه، يمكنك معرفة كل شيء عن تطبيق الصحة من أبل بشكل مفصل:

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المصدر

هذا الموضوع كيفية إستخدام تطبيق الصحة على هاتف الأيفون ظهر على التقنية بلا حدود.