دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شركة Wyze تطلق قفل ذكي ولوحة مفاتيح لاسلكية ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة Wyze ، الشركة المصنعة للملحقات المنزلية، قفل ذكي جديد والذي يطلق عليه Wyze Lock. سيتوفر Wyze Lock في شهر فبراير المقبل، وسيكلف حوالي 89 دولار أمريكي.

وعلى ما يبدو، فإن القفل الذكي يعمل مع أربع بطاريات AA يتم استبدالهما ثلاثة مرات في السنة. كما انه يتطلب توصيل Wyze Lock Gateway معه، بالإضافة إلى جسر Wi-Fi بمأخذ قريب من الباب (على بعد 50 قدمًا) ليتمكن المستخدمون من القفل عن بعد وإلغاء قفل أبوابهم من خلال تطبيق Wyze.

ويعمل القفل مع كل من Wi-Fi و Bluetooth، لذا ففي حال تم انقطاع شبكة Wi-Fi في منزلك، سيظل بإمكانك قفل وفتح Wyze Lock تلقائيًا عندما تكون بالقرب من الباب عبر اتصال Bluetooth بهاتفك.

ولقد تم تصميم القفل للعمل مع معظم محركات النقل الأسطوانية المفردة، ويستغرق التثبيت حوالي 15 دقيقة.

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يتوافق Wyze Lock مع كل من Alexa و Zigbee و Google Assistant، وستصل ميزة الأوامر الصوتية عبر Alexa و Google Assistant في عام 2020.

وعلاوةً على ذلك، يأتي Wyze Lock أيضًا مزودًا بملحق Lock Keypad اختياري، والذي لم يتم الكشف عن سعره بعد ولكنه سيكون متاحًا في شهر فبراير.

وستستخدم لوحة المفاتيح، والتي تحتوي على إضاءة LED، بطاريتين من نوع AA يتم استبدالهما مرتين في السنة، كما أنها ستكون مقاومة للمطر مع تصنيف IPX5.

المصدر

هذا الموضوع شركة Wyze تطلق قفل ذكي ولوحة مفاتيح لاسلكية ظهر على التقنية بلا حدود.