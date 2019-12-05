شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس تكشف: تنظيم الحمدين جمد الحسابات البنكية لـ"الفتاة الهاربة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين يحرص على ملاحقة كل من يقوم بفضح ممارساته الغاشمة، إذ إن سجله في ملاحقة المعارضين مليء بالانتهاكات.

وكشفت أن النظام يدير مخططاً لإعادة الفتاة القطرية "نوف" الهاربة إلى لندن ومحاسبتها.



قطريليكس

ونقلت مصادر لموقع "قطريليكس"، عن قيام بنك قطر الوطني بإغلاق حساب الفتاة القطرية الهاربة نوف، والمعروفة إعلامياً باسم "نوف بنت قطر"، مؤكدة قيام البنك بتجميد أرصدتها، وهو ما يعد سرقة وفقاً لقوانين البنوك في العالم.

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وأشارت المصادر إلى تواصل الحكومة مع أسرة "نوف" وتهديدهم بالاعتقال والاحتجاز، في حال عدم قدرتهم على إقناع الفتاة بالعودة إلى بلادها، بعد لجوئها إلى بريطانيا وكانت الفتاة قد تحدثت في مقطع فيديو بثته على حسابها على موقع تويتر، عن الحقوق المسلوبة في دولة قطر، ومن ضمن هذه الحقوق "عدم السماح للمرأة بالعمل إلى درجة أنه حتى في حال عدم حاجة المرأة لتصريح سفر، كونها متزوجة أو تعدى عمرها الـ25 عاما، يمكن لولي الأمر إصدار حكم منع سفر في النيابة العامة دون أي تهمة، كما تقول الفتاة.

وأكدت تصريحات الشابة القطرية "نوف" ما خلص إليه التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن منظمة العفو الدولية والذي أكد تعرض النساء تحت حكم تميم بن حمد، للتمييز في القانون والواقع العملية والافتقار للحماية الكافية من العنف خاصة العنف الأسري.