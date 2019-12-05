شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين تستدعى سفير البرازيل برام الله لزيارة نجل الرئيس للمستوطنات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشئون الأمريكيتين والكاريبي المستشار حنان جرار اليوم الخميس في مقر الوزارة بمدينة رام الله، فرانسيسكو ماورو اولند سفير جمهورية البرازيل لدى دولة فلسطين، وذلك عقب زيارة النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو، ونجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، لمستوطنة بساجوت المقامة على الأراضي الفلسطينية مساء أمس ضمن جدول زيارته لإسرائيل والتي تستمر لعدة أيام برفقة وفد برلماني برازيلي.

وأكدت حنان جرار أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية هي غير شرعية وغير قانونية وأن زيارتها من قبل إدواردو بولسونارو ما هو إلا خرق واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

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كما أن هذه الخطوة لا تعكس صورة البرازيل التي يعرفها الشعب الفلسطيني لمدة طويلة، حيث إن البرازيل كانت إحدى أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية ومن أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في أمريكا اللاتينية. لذلك فإن دولة فلسطين تحرص كل الحرص على الحفاظ على العلاقات الثنائية الوطيدة مع البرازيل، وأن هذه الخطوات من شأنها أن تؤثر على العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين.