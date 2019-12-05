شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: ندعو المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا في القضاء على الميليشيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا في القضاء على الميليشيات الإرهابية في طرابلس، وذلك خلال مؤتمر صحفي منذ قليل.
وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش، أكد أن الجيش الليبي سيواجه بكل قوة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا الذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا، مشيرًا إلى أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية.
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