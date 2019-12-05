شكرا لقرائتكم خبر عن معهد واشنطن: دعم هائل لحزب الله من شيعة لبنان وتراجعه تأييده بين السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مؤشر خطير على حالة الطائفية العميقة التى تسود لبنان فى ظل أزمة سياسية فى البلاد هى الأكبر منذ سنوات، كشف استطلاع جديد للرأى العام اللبنانى أن أغلبية ساحقة من الشيعة فى البلاد لا تزال لديها نظرة إيجابية تجاه كل من حزب الله وإيران التى تعتبر الراعى الرئيسى له، حتى فى الوقت الذى شارك فيه الشيعة ولأول مرة فى الاحتجاجات ضد الحكومة.

وقال تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الذى أجرى الاستطلاع إن هذا الاتجاه يثير تكهنات بشأن إمكانية أن يواجه الحزب فجأة خسارة قاعدته الانتخابية الرئيسية.

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وقال التقرير إن 75% من الشيعة المشاركين فى الاستطلاع الذى أجرى فى نوفمبر الماضى، إن موقفهم لا يزال إيجابى للغاية تجاه حزب الله، فى تراجع بسيط عما كان عليه الحال فى عام 2017، حيث كانت النسبة 83%، و77% فى عام 2017، بينما كانت نظره 15% للحزب إيجابية نوعا ما، كما قال إن 70% من شيعة لبنان إنهم يعتقدون أنه من المهم للغاية الحفاظ على علاقة جيدة مع طهران، وكان رأى 73% إزاء المرشد الإيرانى على خامنئى إيجابى للغاية، بينما كانت رؤية 17% له إيجابية إلى حد ما.

من ناحية أخرى، كشف الاستطلاع عن تغير نظره السنة والمسيحيين لحزب الله لتصبح أكثر سلبية، حيث كشف التقرير أن51% من السنة لديهم موقف سلبى للغاية إزاء حزب الله، وبالنسبة للمسيحيين، كشف أن 33% فقط لديهم نظرة إيجابية لحزب الله، وهذا ما يعد تراجعًا كبيرًا بعد أن كانت النسبة 82% العام الماضى.