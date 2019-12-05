شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الروسى للشرق الأوسط يبحث مع سفير العراق تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، مع السفير العراقى بموسكو عبد الرحمن حامد الحسينى، الوضع في العراق على خلفية الأزمة السياسية الداخلية، وكذلك سُبُل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) - "أنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الوضع في العراق على خلفية الأزمة السياسية الداخلية المستمرة في هذا البلد".

وأشار البيان إلى أن الجانبين تطرقا أيضا إلى عدد من الجوانب العملية لمزيد من التطوير التدريجي للتعاون متعدد الأوجه بين روسيا والعراق.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.