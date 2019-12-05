الأمم المتحدة: عودة 111 ألف نازح سوداني لمناطقهم في 9 أشهر

السودان/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنه تم تسجيل عودة 111 ألف و500 نازح إلى مناطقهم في 6 ولايات بالسودان في الفترة من يناير/ كانون ثان وحتى سبتمبر/ أيلول 2019.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالسودان (أوتشا) تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وأوضح التقرير أنه في أول 9 شهور من 2019 سجلت منظمة الهجرة الدولية خروج 14ألف و500 نازح جديد من مناطقهم، وعودة 111 ألف و500 نازح إلى 6 ولايات بالسودان.

وأضاف أن "أعلى عدد من النازحين (الجدد) سجل في ولاية جنوب دارفور بواقع 5 آلاف و800 شخص".

وبيّن أن "أكبر عدد للعائدين المسجلين كان في ولاية شمال دارفور بواقع 44 ألف و500 شخص".



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وتابع أن ذلك يأتي على الأرجح بسبب "تحسن الأوضاع الأمنية ووقف الأعمال القتالية ومبادرات بناء السلام التي اتخذتها حكومة السودان والشركاء".

وأشار المكتب الأممي حسب التقرير، إلى أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن الخدمات المقدمة في مناطق العودة، والتي غالباً ما تفتقر إلى أبسط الخدمات التي يمكن أن تؤثر على استدامة عمليات العودة.



وشدد على أنه يتعين على الحكومة بمساعدة الشركاء العمل على ضمان حصول مواقع العودة على الخدمات الأساسية اللازمة، بما في ذلك الحماية والمياه والمرافق الصحية والنظافة والصحة والتغذية والتعليم.

ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، حسب الأمم المتحدة.



كما يدور في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب شرق)، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، قتال بين القوات الحكومية وحركات متمردة منذ 2011، ما أضر بقرابة 1.2 مليون شخص، وفقا للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.