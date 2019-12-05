السراج يدعو الدول المعنية بالشأن الليبي للمشاركة بمؤتمر برلين

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

شد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، الخميس، على ضرورة مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

ووفق البيان، جاءت تصريحات السراج خلال لقائه بالعاصمة طرابلس سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا "آلن بوجيا"، وسفير ألمانيا "أوليفر اوفتشا".

وفي نهاية نوفمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، رغبة بلاده في عقد قمة على مستوى القادة ببرلين، لمناقشة الأزمة الليبية، مطلع العام المقبل.

ومن المقرر عقد المؤتمر في النصف الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري أو أوائل العام المقبل، للبحث عن حل سياسي للنزاع في البلد الغني بالنفط.

وقال السراج إن "أي حديث عن وقف إطلاق النار (بطرابلس) يجب أن يرتبط بانسحاب القوات المعتدية (قوات اللواء المتقاعد خليفة خفتر)".

وثمن ما تبذله ألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهود لمساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة.

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وشدد على تمسك حكومة الوفاق بالثوابت الوطنية في معالجة الأوضاع بليبيا محليا ودوليا، فضلا عن ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه (حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة) كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

من جانبهما عبر السفيران، وفق البيان، عن تفهمهما لموقف السراج مؤكدين أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، وعلى ضرورة العودة إلى الحوار والمسار السياسي.

وأكدا رفض كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا للهجمات التي تطال المدنيين، ولأي خرق لقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة.

وأطلع السفير الألماني السراج على الخطوات والاتصالات التي تمت لإيجاد توافق بين الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي تمهيدا لعقد مؤتمر برلين.

وتعاني ليبيا، منذ عام 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.

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