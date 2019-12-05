بومبيو في المغرب لبحث الشراكة الاقتصادية والأمنية

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، العاصمة الرباط في زيارة رسمية للمغرب؛ من أجل بحث الشراكة الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

واستقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والقائم بأعمال سفارة واشنطن بالرباط ديفيد غريند، بومبيو لدى وصوله مطار الرباط-سلا.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية، تحظى الزيارة بـ"أهمية بالغة بالنسبة للعلاقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين".

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وأعلنت الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيستعرض في زيارته التي تستمر ليوم واحد، "الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية" بين واشنطن والرباط.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي المغرب بـ"أحد أقوى شركاء" الولايات المتحدة في المنطقة، وفق مانقله المصدر نفسه.

وأعرب بومبيو عن تطلعه لـ"استعراض الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين بلدينا ومناقشة مجالات التعاون المستقبلية".

ويرتقب أن يعقد وزير الخارجية المغربي رفقة نظيره الأمريكي ندوة صحفية مساء الخميس، حول الزيارة وحيثياتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.