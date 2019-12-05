مذكرة تفاهم بين دمشق وطهران حول "إعادة إعمار سوريا"

أنقرة/ الخليج 365

وقعت إيران مذكرة تفاهم مع النظام السوري، تقضي بتولي شركاتها مشاريع إنشاء وتأهيل البنى التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "ارنا"، أن مذكرة التفاهم المذكورة، وقعها عن الجانب الإيراني، وزير الطاقة، رضا أردكانيان، وعن جانب النظام السوري، وزير الموارد المائية، حسين عرنوس، الذي يزور طهران حاليا.

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وتم بموجب مذكرة التفاهم هذه، تحديد نطاق أنشطة الشركات الإيرانية العاملة في سوريا، وإطار التعاون القائم بين البلدين، في مجال تولي الشركات الإيرانية إنشاء وتأهيل البنى التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي.

وأوضح الوزير الإيراني، أن مذكرة التفاهم تتيح لشركات بلاده بناء السدود والمحطات الكهرومائية ومحطات التصفية والصرف الصحي وشبكات المياه في سوريا، وفق المصدر ذاته.

بدوره، قال وزير الموارد المائية للنظام السوري، إن بلاده ستمنح الأولوية للشركات الإيرانية، في مشاريع "إعادة إعمار سوريا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.